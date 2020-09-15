Рогозин назвал Венеру сущим адом

Фото: ТАСС/Markus Gann via www.imago-images.de
На Венере адские условия, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Данное заявление он сделал после открытия учеными Кардиффского университета и Массачусетского технологического университета в атмосфере планеты вещества фосфин, которое может свидетельствовать о наличии там жизни. Так, фосфин вырабатывается микроорганизмами без затрат кислорода.
"Некие российские ученые утверждают, что это (научное открытие. – Прим. ред.) еще не является прямым доказательством. Тем не менее я хочу подтвердить, что наша страна была единственной и первой на Венере. Там был наш аппарат, он проводил исследования, в целом там сущий ад", – цитирует Рогозина РИА Новости.
Температура на поверхности Венеры держится в районе 500 градусов по Цельсию, а давление на планете достигает 100 атмосфер.
Ранее Рогозин сообщил, что Россия может отправить собственную миссию на Венеру. Более того, он назвал планету русской.
Ученые обнаружили признаки жизни на Венере
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