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Наука

06:13

Следы существования ранних форм жизни нашли на Венере

наука

Фото: depositphotos/irokezus

Ученые нашли на Венере простейшую аминокислоту глицин, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете.

Как говорится в статье на портале arXiv, ученые из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии сделали открытие с помощью Атакамской большой антенной решетки.

Радиотелескоп обнаружил в средних широтах планеты характерную линию поглощения глицина на частоте 261,87 гигагерц.

Автор указал, что способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюции и происхождения жизни.

В сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который также может указывать на наличие жизни на планете.

После этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может запустить собственную миссию на планету. Она запланирована на 2027–2029 годы, однако пока нет финансирования, добавил Рогозин.

Ученые обнаружили признаки жизни на Венере

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