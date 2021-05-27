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Наука

10:05

Российский спутник снял суперлуние и затмение

наука

Фото: twitter.com/roscosmos

Жители Земли 26 мая могли увидеть сразу три редких астрономических явления: лунное затмение, полнолуние и суперлуние, сообщает News.ru.

Российский спутник "Аист-2Д" сфотографировал Луну в момент, когда она была ближе всего к планете. Затем он зафиксировал все фазы затмения. Спутник находился на высоте 490 километров от Земли.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что камеры спутника "Аист-2Д" постоянно направлены на Землю, а в редких случаях их ориентацию меняют.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий с 26 мая запускает летний лекторий на открытом воздухе. Все желающие смогут послушать лекции о космосе на самой большой в столице астрономической площадке "Парк неба", находящейся на крыше планетария.

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