Московский планетарий откроет летний лекторий на открытом воздухе с 26 мая

Фото: planetarium-moscow.ru
Московский планетарий с 26 мая запускает летний лекторий на открытом воздухе. Все желающие смогут послушать лекции о космосе на самой большой в столице астрономической площадке "Парк неба", находящейся на крыше планетария. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
"Первая лекция на открытом воздухе 2021 года будет посвящена Луне, а также лунным и солнечным затмениям", – говорится в сообщении.
Как уточняется, лекцию проведет астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. В лекции рассказывается о движении Луны, наступлении затмений, когда и как их можно наблюдать. Начало мероприятия в 21:00. После лекции будут организованы наблюдения суперлуния через телескопы.
Ранее сообщалось, что суперлуние в 2021 году ожидается 26 мая и будет сопровождаться полным лунным затмением. Затмение смогут наблюдать жители Дальнего Востока.
Кроме того, полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.
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