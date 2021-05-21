"Жизнь в большом городе": отдых на природе

В выходные в Москве снова потеплеет. В связи с этим москвичам напомнили, что готовить мясо на огне в городе можно далеко не везде.

В Подмосковье действует особый противопожарный режим: разводить огонь в лесах запрещено, даже на собственной даче нужно помнить о правилах противопожарной безопасности.

Как и костер развести, и закон не нарушить? Где найти легальные точки для пикника? И куда жаловаться, если, например, сосед решил разбить мангал прямо под окнами? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".