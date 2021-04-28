"Жизнь в большом городе": "День здоровья"

17 тысяч звонков в сутки – именно столько поступало в диспетчерский центр московской скорой помощи в прошлом году. В разгар пандемии коронавируса к врачам люди обращались в три раза чаще обычного. И, по оценкам социологов, медикам в Москве за этот период стали значительно больше доверять.

В среду, 28 апреля, работники скорой отмечают свой профессиональный праздник.

Как служба будет развиваться дальше? Какие изменения в работу алгоритмов пришлось внести из-за COVID-19? И сколько минут сейчас проходит от звонка до приезда медиков? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".