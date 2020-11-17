Несколько медучреждений построят на востоке Москвы в ближайшие годы

15:55
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Несколько медицинских учреждений построят на востоке столицы в ближайшие годы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, началось возведение скоропомощного стационарного комплекса на территории ГКБ № 15 имени Филатова. Планируется создание шести операционных, смотровых палат, отделений, процедурных, лабораторий, операционных и других необходимых элементов. Они будут оборудованы современными медицинскими технологиями.
Кроме того, в Измайлове появится корпус лучевой терапии. Его построят на базе больницы № 57 имени Плетнева. Корпус оборудуют необходимыми технологиями для диагностики и лечения онкозаболеваний. Оно позволит ставить диагноз на ранней стадии развития рака.
Также в Перове планируется создание лечебно-диагностического корпуса на территории Научно-практического центра имени Логинова. Предусмотрено, что в новом здании появятся отделения лучевой терапии и диагностики, а также консультативно-диагностическое отделение и блок с операционными разного профиля.
В Сокольниках также скоро появится многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира. Планируется формирование ряда отделений по различным группам заболеваний, в том числе специализирующееся на патологии новорожденных и недоношенных детей. В комплексе также создадут собственную диагностическую службу, обеспеченную современным медицинским оборудованием.
Ранее стало известно, что в Бабушкинском районе построят шестиэтажную поликлинику площадью свыше 8 тысяч квадратных метров.
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