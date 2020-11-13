Шестиэтажную поликлинику построят в Бабушкинском районе Москвы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На Ленской улице планируется возвести поликлинику площадью более восьми тысяч квадратных метров. Проект здания, особенностью которого станет плавная вытянутая форма, одобрен Москомархитектурой.
Фасады объекта облицуют плитами из стеклофибробетона.
"Здание этой поликлиники вытянутое, а за счет закругленных углов создается впечатление волны. Этот прием позволил сделать довольно большое здание пластичным и легким для восприятия. Стены будут выполнены в бежевых тонах с ритмичным остеклением", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Шестиэтажное здание расположится по адресу улица Ленская, владение 21. Поликлиника будет состоять из двух блоков: детского и взрослого. На каждом этаже расположатся различные отделения. На первом будет стойка регистрации и помещение дежурного врача, а также необходимые рекреации.
Ранее сообщалось, что в районе Останкино в Москве планируют возвести бизнес-центр "Останкино Business Park" по проекту архитектурного бюро UNK Project. Согласно проекту, объект будет представлять собой пять корпусов с одной центральной площадью посередине.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: