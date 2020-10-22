Станцию метро "Бачуринская" украсит светящаяся "турбина"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию метро "Бачуринская" (бывшая "Коммунарка") Коммунарской линии украсят светящейся "турбиной". Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, станцию оформят с помощью матовых несущих рам и глянцевого покрытия стен и потолка.

"Архитектурный светильник пронизывает платформенную часть насквозь, зрительно опираясь на колонны", – сообщил зампредседателя Москомархитектуры.

Также Кузнецов отметил, что динамичности оформлению станции придадут металлические "кольца" и яркие акценты на потолке.

"Прием очень интересный, поскольку для столичного метро – редкость, когда облик всей станции строится на одной детали", – подчеркнул он.

Отмечается, что "Бачуринскую" оформят в стиле супрематизма с характерными для него асимметричными и при этом уравновешенными композициями, построенными на сочетании простых геометрических фигур.

Для отделки станции специалисты используют камень различных оттенков, алюминиевые панели, рейки и нержавеющую сталь.

Станция "Бачуринская" Коммунарской линии метро располагается на территории административно-делового центра в Коммунарке. Выйти из вестибюлей пассажиры смогут к префектуре ТиНАО, а также на улицу Александры Монаховой.

Ранее стало известно, что станцию метро "Академическая" Коммунарской линии украсят граффити с античными образами. Темой оформления платформы станет образ "портала", который архитекторы создадут с помощью чередующихся элементов черного цвета.