Станцию метро "Бачуринская" украсит светящаяся "турбина"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Станцию метро "Бачуринская" (бывшая "Коммунарка") Коммунарской линии украсят светящейся "турбиной". Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По словам Кузнецова, станцию оформят с помощью матовых несущих рам и глянцевого покрытия стен и потолка.
"Архитектурный светильник пронизывает платформенную часть насквозь, зрительно опираясь на колонны", – сообщил зампредседателя Москомархитектуры.
Также Кузнецов отметил, что динамичности оформлению станции придадут металлические "кольца" и яркие акценты на потолке.
"Прием очень интересный, поскольку для столичного метро – редкость, когда облик всей станции строится на одной детали", – подчеркнул он.
Отмечается, что "Бачуринскую" оформят в стиле супрематизма с характерными для него асимметричными и при этом уравновешенными композициями, построенными на сочетании простых геометрических фигур.
Для отделки станции специалисты используют камень различных оттенков, алюминиевые панели, рейки и нержавеющую сталь.
Станция "Бачуринская" Коммунарской линии метро располагается на территории административно-делового центра в Коммунарке. Выйти из вестибюлей пассажиры смогут к префектуре ТиНАО, а также на улицу Александры Монаховой.
Ранее стало известно, что станцию метро "Академическая" Коммунарской линии украсят граффити с античными образами. Темой оформления платформы станет образ "портала", который архитекторы создадут с помощью чередующихся элементов черного цвета.
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