Движение поездов на МЦК изменится 24 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

24 октября поезда Московского центрального кольца (МЦК), следующие по направлению от Ботанического сада до Зорге, будут проезжать без остановки станции Коптево и Балтийская.

Изменения связаны со строительством участков Северно-Восточной хорды, сообщает пресс-служба Дептранса.

Чтобы проехать к закрытым остановкам, следует воспользоваться станцией Стрешнево, а чтобы уехать с них – станцией Лихоборы. Там можно пересесть на поезд, следующий в обратном направлении.

Пассажиров призвали быть внимательными и планировать поездки заранее.

Фото: Дептранс Москвы

Ранее сообщалось, что на всех станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца появилось свыше 400 тепловизоров. Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой.

По данным Дептранса, новые аппараты установлены также в административных зданиях подземки и депо.