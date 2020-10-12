Навигацию обновили между станциями МЦК Дубровка и метро "Кожуховская"

Фото: Telegram-канал “Дептранс Москвы”

Между станциями Московского центрального кольца (МЦК) Дубровка и метро "Кожуховская" установили навигацию нового типа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Привычная разметка на асфальте в сочетании с навигацией флажкового типа и световыми указателями помогут пассажирам не тратить время на изучение карты или поиск по навигатору", – заявили в ведомстве.

Новые указатели помогут найти дорогу к месту пересадки между двумя видами транспорта. Пока проект является пилотным, но его в дальнейшем могут распространить на другие пересадочные пункты между метро и МЦК.

Ранее стало известно, что за четыре года с момента запуска поезда Московского центрального кольца перевезли более 500 миллионов пассажиров. При этом до пандемии коронавируса среднесуточный пассажиропоток составлял более 540 тысяч человек.

