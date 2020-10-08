Более 100 стоек SOS и 40 динамических табло установили на станциях МЦД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 100 стоек SOS и 40 динамических табло дополнительно установили на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что на табло пассажиры могут увидеть время отправления поездов и их маршрут, также на них появляется информация о направлении и задержках. На стойках SOS горожане могут зарядить гаджеты или узнать о расписании ближайших поездов.

"МЦД становятся еще комфортнее", – подчеркнули в департаменте транспорта.

Кроме того, в Дептрансе добавили, что скоро на некоторых станциях закончат установку погодных модулей, где можно будет укрыться от сильного ветра и осадков, а также зарядить телефон.

С 2016 года МЦК перевезло 500 миллионов пассажиров. "Юбилейному" пассажиру подарили кольцо "Тройка" с годовым абонементом на поездки.