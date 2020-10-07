МЦК перевезло 500 миллионов пассажиров с 2016 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В среду, 7 октября, Московским центральным кольцом (МЦК) воспользовался 500-миллионный пассажир с 2016 года, сообщает пресс-служба метрополитена.
"Сегодня днем кольцо встретило 500-миллионного пассажира на станции МЦК Бульвар Рокоссовского. Ему подарили кольцо "Тройка" с годовым абонементом на поездки в метро и МЦК. Среднесуточный пассажиропоток МЦК по будням до пандемии стабильно составлял более 540 тысяч, в два раза больше, чем в 2016 году, когда кольцо перевозило около 266 тысяч пассажиров", – говорится в сообщении.
Как уточняется, рост популярности МЦК обусловлен удобной интеграцией со станциями метро и наземным транспортом, тактовым режимом работы и постоянным развитием кольца.
"Инфраструктура МЦК постоянно улучшается и дорабатывается, уровень комфорта растет. Важно отметить то, что большая часть преобразований, произошедших на МЦК за эти четыре года, – заслуга самих пассажиров, их неравнодушия к качеству обслуживания на МЦК, пассажирским сервисам, доступности среды", – говорится в сообщении пресс-службы.
Запуск МЦК состоялся в столице в сентябре 2016 года. Для создания новой пассажирской инфраструктуры построили 31 транспортно-пересадочный узел, уложили более 180 километров путей, 379 стрелочных переводов.
Ранее стало известно, что свыше 87% пассажиров МЦД остались довольны поездками. Сообщается, что по сравнению с декабрем 2019 года на 20% больше пассажиров МЦД остались довольны поездками.
"Мосгорсправка": интеграция МЦК и железных дорог
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