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Москва 24

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Общество

18:03

Более 87% пассажиров МЦД в августе остались довольны поездками

город общество транспорт МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 87% пассажиров МЦД в августе остались довольны поездками, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Это следует из результатов опроса, проведенного ведомством. В департаменте подчеркнули, что каждый второй пассажир отметил, что с помощью МЦД стало быстрее добираться до пункта назначения.

"Также пользователи ценят диаметры за комфортные поезда, новые реконструированные станции и бесплатные пересадки на метро по карте "Тройка", – рассказали в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что по сравнению с декабрем 2019 года на 20% больше пассажиров МЦД остались довольными поездками. При этом МЦД-2 кажется пассажирам более привлекательным, чем МЦД-1, в связи с тем, что по первому диаметру курсируют старые электрички.

"Сейчас для нас главный приоритет – обновление поездов. На втором диаметре оно завершено в рекордно короткие сроки, на первом завершим до конца года. Тогда поездки по МЦД станут еще комфортнее", – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее в ведомстве рассказали, что студенты и школьники являются каждым шестым пассажиром МЦД. В Дептрансе отметили, что с началом учебного года их доля в пассажиропотоке центральных диаметров станет еще больше.

Бесплатные пересадки стали доступны еще на восьми станциях метро и МЦД

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