Плакаты с QR-кодами к онлайн-библиотеке разместят на 60 станциях МЦД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Попасть в онлайн-библиотеку теперь можно будет на 60 станциях Московских центральных диаметров (МЦД). Там установят плакаты с соответствующими QR-кодами. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что в настоящее время такие плакаты уже размещены на станции Стрешнево. Отсканировав QR-код, пассажир получает доступ к одному из 700 произведений проекта "Книги в метро".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-2 завершилось обновление подвижного состава. Вагоны теперь обладают плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой.