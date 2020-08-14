Строительство подземного вестибюля началось на станции Тимирязевская МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице начали строить северный подземный вестибюль станции МЦД-1 Тимирязевская. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Работы по реконструкции планируют закончить к концу следующего года, заявил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов. В настоящий момент закрыт подземный переход в сторону улицы Яблочкова. Планируется, что построят дополнительные третий и четвертый пути, островные платформы с навесами нового типа.
Новый подземный павильон и турникетно-кассовый зал соединят с подземным переходом и станцией Московского метрополитена "Тимирязевская". В будущем могут оборудовать второй (южный) выход из метро.
По словам Загрутдинова, созданию комфортных и безопасных условий передвижения москвичей и гостей столицы на этом новом виде транспорта уделяют особое внимание.
Ранее в "Активном гражданине" завершилось голосование о переименовании станции МЦД-2 Кубанская. 12,04% москвичей посчитали, что решение о смене названия надо принять специалистам.
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