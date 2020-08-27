В Дептрансе назвали долю учащихся среди пассажиров МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В настоящий момент каждым шестым пассажиром Московских центральных диаметров "Центральной" зоны является учащийся. Студенты и школьники записывают на свои социальные карты москвича абонемент для проезда по МЦД, МЦК и метро, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Это допандемийный показатель, с началом учебного года доля школьников и студентов среди пассажиров МЦД станет еще выше", – сообщили в Дептрансе, добавив, что диаметры позволяют им не только экономить средства, но и строить удобные маршруты, сокращая время в пути.

Например, на маршруте МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от станции Беговая можно дойти до Института кино и телевидения, а от станций Новодачная и Долгопрудная – до Московского физико-технического института.

Кроме того, на маршруте МЦД-2 "Курско-Рижский" недалеко от станции Красный Балтиец находится Российская открытая академия транспорта.

Для проезда в "Центральной" зоне учащиеся могут купить обычный проездной за 405 рублей за месяц или 1 215 рублей за 3 месяца, который записывается на социальную карту москвича в кассах метрополитена.

При этом поездки за пределами "Центральной" зоны студенты и школьники оформляют в прежнем режиме в кассах МЦД с 50% скидкой.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 60 станций, с 20 из них можно перейти на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок – до 27.

