Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:12

Павильон МЦД возобновит проведение экскурсий со 2 августа

город транспорт МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

2 августа демонстрационный павильон Московских центральных диаметров вновь будет доступен горожанам для экскурсий. Он заработает в День железнодорожника, приводит Агентство "Москва" заявление представителей департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Гости узнают о проекте МЦД, интересные факты о железной дороге, а также смогут проверить свои знания на тему железнодорожного транспорта. Все участники получат сувениры с символикой диаметров", – сообщили в Дептрансе.

Известно, что в первый день работы павильона гостей ждет пять экскурсий с 13:00 до 17:00. Каждая группа будет состоять из пяти человек. Так, для участия нужна предварительная регистрация на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Кроме того, в пресс-службе добавили, что с 3 августа павильон МЦД станет проводить ежедневные экскурсии с ограничением групп до пяти человек. Присоединиться к ним можно при условии, что внутри помещения слушатели будут в масках и перчатках.

Данный павильон располагается на площади у Киевского вокзала, работает каждый день с 9:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что более 280 экскурсий и мероприятий провел павильон МЦД за полгода работы диаметров. С 19 апреля павильон переходил на дистанционный режим работы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать