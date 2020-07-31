Павильон МЦД возобновит проведение экскурсий со 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
2 августа демонстрационный павильон Московских центральных диаметров вновь будет доступен горожанам для экскурсий. Он заработает в День железнодорожника, приводит Агентство "Москва" заявление представителей департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Гости узнают о проекте МЦД, интересные факты о железной дороге, а также смогут проверить свои знания на тему железнодорожного транспорта. Все участники получат сувениры с символикой диаметров", – сообщили в Дептрансе.
Известно, что в первый день работы павильона гостей ждет пять экскурсий с 13:00 до 17:00. Каждая группа будет состоять из пяти человек. Так, для участия нужна предварительная регистрация на сайте проекта "Экскурсии в метро".
Кроме того, в пресс-службе добавили, что с 3 августа павильон МЦД станет проводить ежедневные экскурсии с ограничением групп до пяти человек. Присоединиться к ним можно при условии, что внутри помещения слушатели будут в масках и перчатках.
Данный павильон располагается на площади у Киевского вокзала, работает каждый день с 9:00 до 21:00.
Ранее стало известно, что более 280 экскурсий и мероприятий провел павильон МЦД за полгода работы диаметров. С 19 апреля павильон переходил на дистанционный режим работы.
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