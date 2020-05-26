Более 280 экскурсий и мероприятий провел павильон МЦД за полгода работы диаметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Демонстрационный павильон МЦД провел более 240 экскурсий и 40 мероприятий за полгода работы диаметров. Все желающие могут познакомиться с проектом МЦД, а также посетить образовательные и культурные мероприятия.
Самыми яркими стали мастер-класс от Московского планетария, совместная выставка с Дарвиновским музеем "В мире заблуждений", а также День кофе. С 19 апреля павильон перешел на дистанционный режим работы.
За это время состоялись две экскурсии, концерт, 12 лекций, фитнес-тренировка, розыгрыш книг. К полугодию с момента начала работы диаметров прошел онлайн-квест, в котором поучаствовало более 50 команд. Соревнующиеся проявили себя в знании диаметров, железной дороги и других вопросах о столичном транспорте.
Мероприятия проходят на странице МЦД в Instagram.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек поучаствовало в онлайн-активностях павильона Московских центральных диаметров, проводимых онлайн. Статистика приведена с момента введения режима самоизоляции в столице и области.
Как отмечалось, подписчикам сообщества МЦД понравился подобный формат и принято решение разработать специальную программу онлайн-мероприятий, доступную и после снятия ограничений в городе. Так, с новой программой горожане смогут слушать лекции, участвовать в мастер-классах в удаленном режиме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: