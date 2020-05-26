Более 280 экскурсий и мероприятий провел павильон МЦД за полгода работы диаметров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Демонстрационный павильон МЦД провел более 240 экскурсий и 40 мероприятий за полгода работы диаметров. Все желающие могут познакомиться с проектом МЦД, а также посетить образовательные и культурные мероприятия.

Самыми яркими стали мастер-класс от Московского планетария, совместная выставка с Дарвиновским музеем "В мире заблуждений", а также День кофе. С 19 апреля павильон перешел на дистанционный режим работы.

За это время состоялись две экскурсии, концерт, 12 лекций, фитнес-тренировка, розыгрыш книг. К полугодию с момента начала работы диаметров прошел онлайн-квест, в котором поучаствовало более 50 команд. Соревнующиеся проявили себя в знании диаметров, железной дороги и других вопросах о столичном транспорте.

Мероприятия проходят на странице МЦД в Instagram.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек поучаствовало в онлайн-активностях павильона Московских центральных диаметров, проводимых онлайн. Статистика приведена с момента введения режима самоизоляции в столице и области.

Как отмечалось, подписчикам сообщества МЦД понравился подобный формат и принято решение разработать специальную программу онлайн-мероприятий, доступную и после снятия ограничений в городе. Так, с новой программой горожане смогут слушать лекции, участвовать в мастер-классах в удаленном режиме.

