МЦД проведет фитнес-тренировку для пассажиров в домашних условиях

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Московские центральные диаметры (МЦД) подготовили для пассажиров онлайн-тренировку по фитнесу совместно с Crocus Fitness. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
"Мы продолжаем искать новые онлайн-форматы для наших пассажиров, чтобы разнообразить их дни в самоизоляции. 8 мая в официальном аккаунте МЦД в Instagram опубликуем тренировку, подготовленную совместно с Crocus Fitness", – сказали в пресс-службе.
Тренировка будет состоять из разминки, функциональных упражнений и легкой растяжки. Она будет доступна как для новичков, так и для увлекающихся спортом людей.
Проведет занятие мастер спорта по жиму штанги лежа, фитнес-инструктор Леонид Десов. В департаменте добавили, что подобный формат тренировок продолжится и дальше, если будет одобрен пассажирами.
Павильон МЦД перешел в режим онлайн-работы 19 марта. С этого времени в виртуальных мероприятиях диаметров приняли участие свыше 12 тысяч человек. Пассажиры посетили онлайн-лекции, экскурсии по павильону и поучаствовали в розыгрыше книг.
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