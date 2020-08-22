Более 90 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента запуска Московских центральных диаметров ими воспользовались 91 миллион пассажиров. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Он сообщил, что чаще всего пользуются такими станциями МЦД, как Царицыно, Белорусская и Одинцово. Ежедневно через них проходят порядка 20 тысяч человек.

Мы запустили Московские центральные диаметры в ноябре прошлого года, и за девять месяцев работы они перевезли уже 91 млн пассажиров. Самые популярные станции: Царицыно, Белорусская и Одинцово. Каждой из них пользуются около 20 тысяч человек в день. #МЦД — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 22, 2020



Ранее Собянин рассказал о завершении обновления подвижного состава МЦД-2. Он рассказал, что на диаметре теперь курсируют вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне. Глава города подчеркнул, что средний возраст подвижного состава – не более трех лет.

На МЦД-2 также в 2021 году появится станция "Печатники". Остановочный пункт разместят между "Кубанской" и "Текстильщиками". Станцию соединят с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро.