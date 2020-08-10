В Москве с начала года обновили 10 железнодорожных станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На радиальных направлениях железных дорог и МЦД с начала года построили и реконструировали 10 остановочных пунктов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В этом году закончили строить станцию Санино на Киевском направлении. Со временем оно будет включено в четвертый маршрут МЦД. Также завершили Остафьево и Курьяново на МЦД-2, остановочный пункт Славянский Бульвар на МЦД-1", – рассказал он.
По словам Бочкарева, реконструкция станции Победа на Киевском направлении, а также платформ Сетунь, Новодачная на МЦД-1 и Опалиха, Нахабино на МЦД-2 проводилась семь месяцев.
"Теперь на остановочных пунктах имеется современная система навигации и освещения, есть навесы от дождя и снега, а также удобные лавочки", – рассказал глава Стройкомплекса.
Он также добавил, что сейчас ведется активная работа по интеграции станций разных видов транспорта в единую сеть. К примеру, появилась комфортная и быстрая пересадка между платформой Лихоборы и одноименной станцией МЦК.
Ранее сообщалось, что на МЦД построят и реконструируют еще 14 станций. Сергей Собянин отметил, что на первых двух маршрутах менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.
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