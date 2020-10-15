Свыше 400 тепловизоров установили на всех станциях метро и МЦК

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
На всех станциях столичного метрополитена и Московского центрального кольца появилось свыше 400 тепловизоров. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса города.
"Они абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой – сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь", – отмечается в сообщении.
По данным ведомства, новые аппараты установлены также в административных зданиях подземки и депо.
"Если вы чувствуете недомогание – оставайтесь дома. Вы не будете подвергать себя и окружающих лишнему риску", – также предостерегли в Дептрансе.
Кроме того, москвичам и гостям столицы напомнили о важности ношения в транспорте масок и перчаток. "Это простые, но очень важные сейчас правила", – уточнили в ведомстве.
Ранее более 40 тысяч пассажиров метро получили подарки за использование масок. Их раздавали на стойках "Живое общение".
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