Система оплаты проезда банковской картой поменялась в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти столицы поменяли систему списаний денег при оплате проезда банковской картой в подземке. В результате общую стоимость за все поездки за день спишут только на следующие сутки, заявили представители Дептранса Москвы в Telegram-канале.
"Уже с сегодняшнего дня при оплате поездок банковской картой MasterCard или Visa на турникетах в метро общая стоимость за все поездки за день будет списываться на следующие сутки после их совершения. Будьте внимательны, списание со счета карты MasterCard может произойти в течение нескольких дней одной суммой (за все поездки)", – сообщили в департаменте транспорта города.
Как отметили в ведомстве, в будущем с такой системой поездки в метро для москвичей станут еще выгоднее. В итоге людям не потребуется подбирать тариф, так как билетная система проанализирует списания, подобрав оптимальный тарифный план. В Дептрансе столицы обратили внимание, что при рекомендации тарифа и его подборе учтут поездки на всех видах транспорта.
Также планируется, что в скором времени запустят эксперимент по снижению тарифов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена.
Ранее говорилось, что транспортные карты могут исключить из запрета на пополнение наличными. В законопроекте, разработанном депутатами и членами Совета Федерации, уточняется, что с помощью таких специализированных карт граждане активно переходят к безналичному обороту.
Эксперимент по снижению тарифов проведут в метро Москвы
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