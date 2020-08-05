Пополнять баланс карты "Стрелка" снова можно наличными

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Пассажиры снова могут пополнять баланс карты "Стрелка" наличными, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В опубликованном разъяснении Банка России говорится о том, что ограничение на пополнение наличными электронных кошельков, вступившее в силу с 3 августа, не распространяется на транспортные карты "Стрелка". Это касается и карт льготной тарификации, поскольку они не являются анонимными.
"Жителям и гостям Подмосковья вновь доступно пополнение транспортных карт "Стрелка" наличными без комиссии в отделениях ФГУП "Почта России" в Московской области, кассах и автостанциях АО "Мострансавто", пригородных кассах ОАО "ЦППК" и ОАО "МТ ППК", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что карты "Тройка" и проездные билеты "Единый" с оформлением в честь военно-технического форума "Армия-2020" появились в продаже в кассах столичного метро.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: