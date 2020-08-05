Пополнять баланс карты "Стрелка" снова можно наличными

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Пассажиры снова могут пополнять баланс карты "Стрелка" наличными, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В опубликованном разъяснении Банка России говорится о том, что ограничение на пополнение наличными электронных кошельков, вступившее в силу с 3 августа, не распространяется на транспортные карты "Стрелка". Это касается и карт льготной тарификации, поскольку они не являются анонимными.

"Жителям и гостям Подмосковья вновь доступно пополнение транспортных карт "Стрелка" наличными без комиссии в отделениях ФГУП "Почта России" в Московской области, кассах и автостанциях АО "Мострансавто", пригородных кассах ОАО "ЦППК" и ОАО "МТ ППК", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что карты "Тройка" и проездные билеты "Единый" с оформлением в честь военно-технического форума "Армия-2020" появились в продаже в кассах столичного метро.