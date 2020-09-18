Пассажирам метро напомнят о важности ношения масок и перчаток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном метрополитене пассажирам напомнят о том, насколько важно носить средства индивидуальной защиты, среди которых маски и перчатки. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"О важности ношения масок и перчаток пассажирам метро напомнят московские врачи. Их голоса зазвучат на эскалаторных наклонах", – сказано в сообщении.
Более того, в ведомстве напомнили, что на станциях метро установлены бесплатные санитайзеры, которыми может воспользоваться каждый пассажир.
"Сейчас ими пользуется в среднем каждый третий пассажир. Дезинфекция займет всего несколько секунд. Пожалуйста, не пренебрегайте этой важной мерой", – заключили в департаменте.
Ранее стало известно, что пассажиры общественного транспорта в Москве стали чаще оплачивать поездки бесконтактным способом при помощи национальных платежных карт. По данным платежной системы "Мир", количество поездок, оплаченных подобным образом, постоянно растет.
Пассажирам метро напомнят про меры безопасности
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