Пассажирам метро напомнят о важности ношения масок и перчаток

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В столичном метрополитене пассажирам напомнят о том, насколько важно носить средства индивидуальной защиты, среди которых маски и перчатки. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"О важности ношения масок и перчаток пассажирам метро напомнят московские врачи. Их голоса зазвучат на эскалаторных наклонах", – сказано в сообщении.

Более того, в ведомстве напомнили, что на станциях метро установлены бесплатные санитайзеры, которыми может воспользоваться каждый пассажир.

"Сейчас ими пользуется в среднем каждый третий пассажир. Дезинфекция займет всего несколько секунд. Пожалуйста, не пренебрегайте этой важной мерой", – заключили в департаменте.

Ранее стало известно, что пассажиры общественного транспорта в Москве стали чаще оплачивать поездки бесконтактным способом при помощи национальных платежных карт. По данным платежной системы "Мир", количество поездок, оплаченных подобным образом, постоянно растет.

