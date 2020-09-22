Транспортные карты могут исключить из запрета на пополнение наличными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков могут вывести транспортные и школьные карты. Это следует из текста размещенного в электронной базе нижней палаты парламента законопроекта с поправками в закон "О национальной платежной системе".

В законопроекте, разработанном депутатами и членами Совета Федерации, уточняется, что с помощью таких специализированных карт граждане активно переходят к безналичному обороту. Законодатели отмечают, что необходимо закрепить возможность пополнения наличными транспортных и школьных карт, которые реализованы как анонимные электронные средства платежа.

Кроме того, авторы проекта считают, то пополнение таких карт наличными повысит прозрачность денежного обращения и приведет к снижению финансовой нагрузки на бюджеты ряда субъектов России.

В августе в России вступили поправки в закон "О национальной платежной системе", согласно которым запрещено пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Предоставить свои деньги можно только с использованием банковского счета.

По словам директора по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer Татьяны Милачевой, доля анонимных кошельков сейчас незначительна. Чаще всего ими пользуются школьники для оплаты покупок в интернете.