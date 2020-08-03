Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России с 3 августа запрещено пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки, сообщает ТАСС. Ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".
Предоставить свои деньги можно будет только с использованием банковского счета. Как рассказали в Сбербанке, ограничения затронут и многие транспортные проекты, сервисы оплаты школьного питания. Поправки затронут большинство регионов.
По словам директора по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer Татьяны Милачевой, доля анонимных кошельков сейчас незначительна. Чаще всего ими пользуются школьники для оплаты покупок в интернете.
Пройти идентификацию пользователи могут в офисах платежных сервисов. Также это можно будет сделать в отделениях компаний - партнеров.
Ранее сообщалось, что международный платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России. Для пользователей остаются доступными только международные платежи.
В России запретили пополнение анонимных электронных кошельков
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