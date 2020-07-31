В России прекращены внутренние переводы платежного сервиса PayPal

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Международный платежный сервис PayPal прекратил внутренние переводы в России с 31 июля, сообщает RT. Для пользователей остаются доступными только международные платежи.

Решение было принято из-за изменений в законе "О национальной платежной системе". Он подразумевает, что сервисы электронных платежей не могут передавать сведения о переводах по Росии за рубеж.

Ранее сообщалось, что платежная система "Мир" к новому футбольному сезону подготовила программу "Сборная выгодных предложений". Россиян ждут кешбэк и скидки до 15% у целого ряда партнеров.