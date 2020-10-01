Более 40 тыс пассажиров метро получили подарки за использование масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 40 тысяч пассажиров столичного метро получили подарки за использование масок и перчаток в транспорте, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.
"Носить средства защиты не только полезно, но и приятно. Более 40 тысяч пассажиров, пришедших в масках, получили подарки от Мосметро", – сообщили в ведомстве.
Подарки раздавали на стойках "Живое общение". Соблюдающие масочно-перчаточный режим получили эксклюзивные карты "Тройка", многоразовые маски, майки, футболки и бейсболки.
В Дептрансе отметили, что подарки напоминают о важности соблюдения правил санитарной безопасности. В ведомстве сообщили, что полученные карты "Тройка" нельзя приобрести.
"Их нельзя нигде купить, а можно только получить за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других пассажиров", – рассказали в департаменте.
Сообщается, что полученные в подарок проездные вышли ограниченным тиражом.
Ранее отмечалось, что в московском метро выросло число поездок с безналичной оплатой проезда. Это связали со спецпредложением, которое позволяет держателям бесконтактных банковских карт "Мир" совершать поездки со значительной выгодой.
Недавно в столичном метро зазвучали голоса врачей на эскалаторных наклонах. Они напоминают пассажирам о важности соблюдения масочно-перчаточного режима.
В Московском метрополитене ввели новую систему оплаты проезда по картам
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