Более 40 тыс пассажиров метро получили подарки за использование масок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 40 тысяч пассажиров столичного метро получили подарки за использование масок и перчаток в транспорте, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

"Носить средства защиты не только полезно, но и приятно. Более 40 тысяч пассажиров, пришедших в масках, получили подарки от Мосметро", – сообщили в ведомстве.

Подарки раздавали на стойках "Живое общение". Соблюдающие масочно-перчаточный режим получили эксклюзивные карты "Тройка", многоразовые маски, майки, футболки и бейсболки.

В Дептрансе отметили, что подарки напоминают о важности соблюдения правил санитарной безопасности. В ведомстве сообщили, что полученные карты "Тройка" нельзя приобрести.

"Их нельзя нигде купить, а можно только получить за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других пассажиров", – рассказали в департаменте.

Сообщается, что полученные в подарок проездные вышли ограниченным тиражом.

Ранее отмечалось, что в московском метро выросло число поездок с безналичной оплатой проезда. Это связали со спецпредложением, которое позволяет держателям бесконтактных банковских карт "Мир" совершать поездки со значительной выгодой.

Недавно в столичном метро зазвучали голоса врачей на эскалаторных наклонах. Они напоминают пассажирам о важности соблюдения масочно-перчаточного режима.