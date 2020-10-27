Бизнес-центр построят в районе Останкино

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Останкино в Москве планируют возвести бизнес-центр "Останкино Business Park" по проекту архитектурного бюро UNK Project. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.

Комплекс площадью 5,5 гектара может расположиться по адресу Огородный проезд, участок 16/1.

Согласно проекту, объект будет представлять собой пять корпусов с одной центральной площадью посередине.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что каждый из корпусов будет иметь определенный рисунок и цвет.

"В целом комплекс сочетает в своем образе современную европейскую архитектуру, функционализм, монументальный облик района и элементы природного ландшафта", – отметил Кузнецов.

Отмечается, что четыре корпуса будут состоять из 12 этажей. На нижних расположатся магазины, кафе, различные сервисы. Из панорамных окон верхних этажей будет открываться вид на телебашню, парк "Останкино" и деловой центр "Москва-Сити".

"В основе концепции "Останкино Business Park" лежат принципы "зеленой" архитектуры и многофункциональности. На сегодняшний день это необходимые качества для любого успешного проекта, и территория комплекса будет максимально комфортной средой для отдыха и общения", – сообщил архитектор.

Руководитель бюро UNK Рroject Юлий Борисов также подчеркнул, что проект позволит развить целый район.

"В первую очередь это комфортная среда, а во-вторых, полезные городские сервисы", – заключил Борисов.

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