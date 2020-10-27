Бизнес-центр построят в районе Останкино

15:57
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В районе Останкино в Москве планируют возвести бизнес-центр "Останкино Business Park" по проекту архитектурного бюро UNK Project. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
Комплекс площадью 5,5 гектара может расположиться по адресу Огородный проезд, участок 16/1.
Согласно проекту, объект будет представлять собой пять корпусов с одной центральной площадью посередине.
Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что каждый из корпусов будет иметь определенный рисунок и цвет.
"В целом комплекс сочетает в своем образе современную европейскую архитектуру, функционализм, монументальный облик района и элементы природного ландшафта", – отметил Кузнецов.
Отмечается, что четыре корпуса будут состоять из 12 этажей. На нижних расположатся магазины, кафе, различные сервисы. Из панорамных окон верхних этажей будет открываться вид на телебашню, парк "Останкино" и деловой центр "Москва-Сити".
"В основе концепции "Останкино Business Park" лежат принципы "зеленой" архитектуры и многофункциональности. На сегодняшний день это необходимые качества для любого успешного проекта, и территория комплекса будет максимально комфортной средой для отдыха и общения", – сообщил архитектор.
Руководитель бюро UNK Рroject Юлий Борисов также подчеркнул, что проект позволит развить целый район.
"В первую очередь это комфортная среда, а во-вторых, полезные городские сервисы", – заключил Борисов.
Ранее сообщалось, что новая пешеходная набережная появится на "полуострове ЗИЛ" в Москве. Благоустроенная зона протяженностью 4 километра протянется от набережной Марка Шагала до Симоновской набережной. Она станет частью прогулочного маршрута от Кремля до парка "Остров мечты".
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