Собянин утвердил проект планировки территории газопровода низкого давления в районе Сокол

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал проект планировки территории газопровода низкого давления в районе Сокол.

Известно, что соответствующее постановление появилось на официальном сайте мэра столицы.

"Утвердить проект планировки территории линейного объекта - газопровод низкого давления от улицы Алабяна до улицы Песчаная", – отмечается в документе.

Так, будет произведена замена существующих газопроводов низкого давления в жилых домах. Площадь проектируемой территории составляет 1,86 гектара.

Кроме того, на некоторых участках планируется провести реконструкцию. Соответствующий документ также подписан Сергей Собянин.

"Реконструкция газопровода низкого давления на земельном участке по адресу: улица Новопесчаная, Чапаевский переулок", – сообщается в постановлении.

Дополняется, что площадь проектируемой территории составляет 1,45 гектара.

Ранее Собянин оценил работы по благоустройству в столице. Градоначальник отметил, что удобные улицы, уютные парки и современные общественные пространства являются новым городским стандартом.