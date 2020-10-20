Фасады более 20 бывших зданий АТС в Москве украсят граффити

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фасады более 20 бывших зданий автоматических телефонных станций (АТС) в столице украсят художественными граффити. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала граффити для фасадов московских АТС. Начиная с 2019 года здания группы компаний "Бизнес-Недвижимость" были объединены под брендом в центры "Территория". АТС являются уникальными объектами нежилой недвижимости", – сообщили в ведомстве.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что Москомархитектура согласовала две концепции в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное. Он отметил, что здания будут украшены в едином стиле с сохранением при этом своей индивидуальности.

По словам Кузнецова, каждое здание будет носить историческую значимость, знакомя жителей и гостей города с историей данного района. Он отметил, что яркие граффити смогу привлечь новую аудиторию и удивить жителей района.

"Своеобразный визуальный артефакт в глубине жилого квартала, полного однообразной застройки, станет центром повышенного интереса и привлечения новой аудитории. Яркий и информативный акцент сможет удивить даже тех, кто давно живет по соседству, но и не подозревал о том, чем знаменит его родной район", – рассказал Кузнецов.

Архитектор подчеркнул, что на стадии разработки сейчас находятся 22 объекта. Над идеей рисунков работает студия Артемия Лебедева.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала текущего года одобрили 612 граффити, которые украсили фасады зданий. Согласованием занималась Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в столице.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев рассказал, что на столичные здания могут нанести только те изображения, которые соответствуют определенной тематике, – это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства.

