Более 600 граффити украсили фасады столичных зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с начала текущего года одобрили 612 граффити, которые украсили фасады зданий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, согласованием занималась Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в столице.
Руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев рассказал, что на столичные здания могут быть нанесены изображения, которые соответствуют определенной тематике – это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства.
"С начала года в список согласованных граффити вошли в том числе изображения героев Советского Союза Николая Гастелло и Сергея Годовикова, Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, актера Сергея Бодрова, а также изображения снежного барса и амурского тигра, которые занесены в Красную книгу России", – приводятся в материале слова Соловьева.
Так, изображение Николая Гастелло украшает жилой дом на 4-й Сокольнической улице. Портрет Сергея Бодрова можно увидеть на фасаде здания на улице Кременчугской. Изображения снежных барсов, амурского тигра и переднеазиатского леопарда нанесены на несколько домов на Большой Черкизовской улице.
В Москве насчитывается более 700 крупноформатных граффити на стенах зданий, многие из которых любят и жители города, и туристы. На сегодняшний день есть специальные правила по размещению таких работ: определен сезон для нанесения, разрешенная тематика и порядок согласования проектов.
В конце мая в Санкт-Петербурге на доме нарисовали граффити Иосифа Бродского. Работа расположена напротив Дома Мурузи, находящегося на улице Пестеля, где Бродский жил с 1955 года. Автором рисунка стал художник Олег Лукьянов.
"Мосгорсправка": крупноформатные граффити
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