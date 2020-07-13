Более 600 граффити украсили фасады столичных зданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала текущего года одобрили 612 граффити, которые украсили фасады зданий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, согласованием занималась Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в столице.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев рассказал, что на столичные здания могут быть нанесены изображения, которые соответствуют определенной тематике – это может быть популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства.

"С начала года в список согласованных граффити вошли в том числе изображения героев Советского Союза Николая Гастелло и Сергея Годовикова, Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, актера Сергея Бодрова, а также изображения снежного барса и амурского тигра, которые занесены в Красную книгу России", – приводятся в материале слова Соловьева.

Так, изображение Николая Гастелло украшает жилой дом на 4-й Сокольнической улице. Портрет Сергея Бодрова можно увидеть на фасаде здания на улице Кременчугской. Изображения снежных барсов, амурского тигра и переднеазиатского леопарда нанесены на несколько домов на Большой Черкизовской улице.

В Москве насчитывается более 700 крупноформатных граффити на стенах зданий, многие из которых любят и жители города, и туристы. На сегодняшний день есть специальные правила по размещению таких работ: определен сезон для нанесения, разрешенная тематика и порядок согласования проектов.

В конце мая в Санкт-Петербурге на доме нарисовали граффити Иосифа Бродского. Работа расположена напротив Дома Мурузи, находящегося на улице Пестеля, где Бродский жил с 1955 года. Автором рисунка стал художник Олег Лукьянов.