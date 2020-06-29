Логотипы в студии Лебедева создавал искусственный интеллект. Результат на любителя

На днях дизайн-студия Артемия Лебедева объявила, что больше года использовала в работе искусственный дизайнерский интеллект и выдавала его за реального человека. За это время нейросетью было разработано более 20 логотипов для разных заказчиков, и никто из них не знал, что заказ выполнила программа. О том, почему называть результаты работы нейросетей творчеством пока рановато, рассказывает обозреватель Николай Гринько.

Чтобы поддерживать секретность проекта, командой Артемия Лебедева был придуман образ сотрудника "на удаленке" Николая Иронова и даже сгенерированы фотографии этого вымышленного работника. Для виртуального Николая также создали страницу с портфолио, где и были опубликованы его работы.

Все работы нейросети были выполнены в рамках программы студии "Экспресс-дизайн". По ее условиям, заказчик платит 100 тысяч рублей и получает результат, в который затем нельзя внести никаких правок. В пресс-релизе студии Лебедева отмечается: "Николай Иронов полностью заменяет человека на всех этапах создания айдентики: от поиска идеи до дизайна носителей фирменного стиля […] Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов".

Нейросети и системы искусственного интеллекта сегодня действительно могут решать множество задач, причем делают они это так, как не смогут ни человек, ни обычные компьютерные программы. ИИ обрабатывает видео, ретуширует фото, прогнозирует погоду, рассчитывает параметры хирургических инструментов... Но утверждение о том, что он "полностью заменяет человека на всех этапах" выглядит, мягко говоря, лукавством: нейросети на такое пока не способны. И главное, что отличает их от человека, это неспособность "самоозадачиваться", то есть самостоятельно ставить перед собой цели, осознавая обстановку (реальную, виртуальную или, например, проектную).

Пока работа с системами искусственного интеллекта выглядит примерно так: человек дает нейросети некие исходные данные и указывает конечный результат, который хотел бы получить. А вот способ, которым можно к этому результату прийти, ИИ ищет сам. Конечно, это невероятно примитивное и очень упрощенное описание; кроме того, нужно учитывать, что у нейросетей существует узкая специализация, и система, обученная искать в космосе радиосигналы, не сможет, допустим, написать музыку.

Называть результаты работы нейросетей творчеством тоже пока рановато. Машины могут писать музыку, рисовать картины, даже сочинять сценарии фильмов, но результаты пока выглядят как минимум странно. Это относится и к логотипам, нарисованным "Николаем Ироновым", ознакомиться с ними можно на сайте Студии Лебедева. Сам Артемий много лет ратовал за то, что в логотипах должна присутствовать читаемость графических элементов, грамотные сочетания цветов, креативность, аккуратная работа со шрифтами – но всего этого в представленных лого нет. На первый взгляд большинство логотипов выглядит так, словно их в 1995 году нарисовал неопытный пользователь, впервые открывший для себя программу для рисования Paint.



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Ознакомившись с лого, нарисованными нейросетью, мы попытались найти в Сети примеры их использования, для чего ввели в поисковики названия компаний и людей, для которых они были сделаны. Мы не смогли обнаружить бренды, которые бы сейчас использовали эту графику.

Например, блогер Юрий Хованский, получив заказанный логотип, выпустил гневный двадцатиминутный видеообзор, который почти полностью состоит из нецензурной лексики. Компания "Росбарбершоп" сейчас работает под другим, более привычным логотипом, а все примеры лого от ИИ обнаруживаются только на сайте Студии Лебедева.

Ресторан Touch Of Matcha также использует более традиционную айдентику. Единственная компания (из тех, что мы нашли), использующая работу "Николая Иронова", – это кафе "Пельмени ванлав", но исходная графика там довольно сильно переработана.

Пресс-релиз Студии Артемия Лебедева гласит: "Благодаря уникальному стилю многие из логотипов стали суперпопулярными и получили огромный охват – их массово обсуждали в интернете, о них писали СМИ и крупные сообщества". Нам почему-то кажется, что именно это и было целью всей акции.

Хотя...