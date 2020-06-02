Синтезатор норимаки: устройство, которое передает вкус виртуальной еды

Ученые из японского Университета Мэйдзи создали устройство, которое передает вкус виртуальной еды. Оно получило название "синтезатор норимаки". Когда пользователь прикладывает гаджет к языку, устройство воздействует на его рецепторы, что позволяет человеку ощущать вкус. Подробнее о новом девайсе для гурманов – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: Homei Miyashita

Синтезатор представляет собой металлический цилиндр, в верхней части которого находятся пять гелевых контактов – каждый из них контролирует интенсивность пяти основных вкусов. Устройство работает благодаря электрофорезу – миграции микроскопических частиц, активированных электрическим зарядом.



Когда контакты касаются языка, пользователь воспринимает сразу все пять вкусовых ощущений. Но, когда напряжение на контактах меняется, некоторые вкусы могут усиливаться, а другие полностью исчезают.



Гели с цветной кодировкой, изготовленные из агар-агара, используют глицин для создания сладкого вкуса, хлорид натрия – для соленого, хлорид магния – для горького, лимонную кислоту – для кислого и глютаминовый натрий – для вкуса умами (это вкус высокобелковых веществ, традиционно выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в азиатских странах). Если лизнуть каждый из контактов по очереди, можно в этом убедиться, но синтезатором нужно пользоваться иначе: для его работы требуется прикладывать к языку сразу все пять контактов.

Как же это работает? В каждом контакте, помимо вкусового наполнителя, есть безвкусный электролит. Когда на контакт подается напряжение, электролит замещает наполнитель. Таким образом можно регулировать степень насыщенности каждого вкуса: чем больше электролита, тем меньше конкретного вкуса. Японские разработчики называют свое детище вкусовым дисплеем. И вот почему: авторы утверждают, что, комбинируя пять основных компонентов в различных пропорциях, можно получить абсолютно любой вкус точно так же, как электронные дисплеи отображают миллионы цветов, комбинируя всего три исходных – красный, синий и желтый. Если синтезатор норимаки действительно работает так, как описано, то это, пожалуй, серьезный технологический прорыв.

Единственное, пожалуй, неудобство состоит в размерах синтезатора – это довольно крупный цилиндрический гаджет, да еще и с тяжелым медным корпусом. В одном из экспериментов инженеры обернули синтезатор полоской водорослей нори, но это было сделано исключительно из эстетических соображений. Авторы говорят, что прототип можно уменьшить до размеров зажигалки и тогда пользоваться им станет намного удобнее.

И все-таки нам кажется, что прототип годится исключительно для демонстрации технологии: он призван доказать, что любой вкус в принципе возможно синтезировать из пяти основных компонентов (кстати, о том, удалось ли это осуществить, ученые почему-то не сообщают).

Пока для использования синтезатора нужно прикладывать его к языку – проще говоря, лизать. Но в человеческой культуре почти не существует блюд, которые можно употреблять в пищу таким способом. Пожалуй, к ним можно отнести только мороженое – и то с большой натяжкой. Все остальное мы жуем, а для этого новинка японских изобретателей совершенно непригодна.

Фото: Homei Miyashita

То есть синтезатор, видимо, может передать на расстояние виртуальный вкус, но обмануть человека, заставив его поверить в то, что он ест бифштекс, – нет.



Впрочем, авторы обещали продолжить разработку. Вот когда синтезатор удастся уменьшить хотя бы до размеров таблетки, которую можно разжевать и проглотить, начнется настоящая вкусовая революция, и мы сможем виртуально ощутить не только знакомые вкусы, но и совершенно новые, доселе неизведанные. Просто не терпится их попробовать!

Хотя…