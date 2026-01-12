Форма поиска по сайту

12 января, 15:40

Происшествия

Обезьяна напала на девочку в зоопарке Саратовской области

Фото: телеграм-канал "ГУЗ СО "Балаковская городская клиническая больница"

Обезьяна напала на 5-летнюю девочку в контактном зоопарке в городе Балаково Саратовской области. Ребенок госпитализирован, сообщила пресс-служба Балаковской городской клинической больницы.

"Девочка пришла в торговый центр на улице Минской с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку, что малышка и сделала. В ответ соседний примат повредил ей палец", – говорится в сообщении.

Заведующий травматологическим отделением больницы Алексей Засенцев уточнил, что девочку доставили в детское хирургическое отделение, где ей проводят антирабическую вакцинацию. При этом ее состояние оценивается как стабильное. После третьей прививки из шести ее выпишут на амбулаторное лечение, указали в пресс-службе.

Это стало вторым случаем травмирования обезьяной в городе. Первый был зафиксирован в Балакове в начале января. Тогда в медучреждение поступила 27-летняя девушка, пострадавшая после общения с животным в этом же торговом центре, добавили в больнице.

Ранее в Республике Тыва собаки напали на 7-летнего мальчика. Животных от ребенка отогнал мужчина. В результате школьник получил рваные раны лица, его состояние оценивалось как тяжелое.

Москвичей предупредили о лисах во дворах домов

