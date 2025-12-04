Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 11:00

Происшествия

Собаки напали на мальчика в Тыве

Фото: vk.com/school17rus

В Тыве собаки напали на семилетнего мальчика. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на службу ветеринарии республики.

Животные напали на ребенка в Кызыле. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как на мальчика бросились несколько собак. На помощь ребенку пришел мужчина. Он отогнал животных и помог мальчику уйти.

В результате инцидента пострадавший получил рваные раны лица. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Отмечается, что после нападения нашли местную жительницу, которой принадлежат собаки. Специализированная служба отлова на законных основаниях изъяла у нее двух опасных тувинских овчарок.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура республики также проводит проверку.

Ранее в Хакасии домашняя овчарка напала на девочку во время прогулки. У нее зафиксировали раны в районе головы и тела.

Спас девочку подросток, проходивший мимо и вызвавший ей скорую помощь. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Читайте также


происшествияживотныерегионы

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика