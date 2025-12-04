Собаки напали на мальчика в Тыве

Фото: vk.com/school17rus

В Тыве собаки напали на семилетнего мальчика. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на службу ветеринарии республики.

Животные напали на ребенка в Кызыле. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как на мальчика бросились несколько собак. На помощь ребенку пришел мужчина. Он отогнал животных и помог мальчику уйти.

В результате инцидента пострадавший получил рваные раны лица. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Отмечается, что после нападения нашли местную жительницу, которой принадлежат собаки. Специализированная служба отлова на законных основаниях изъяла у нее двух опасных тувинских овчарок.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Прокуратура республики также проводит проверку.

Ранее в Хакасии домашняя овчарка напала на девочку во время прогулки. У нее зафиксировали раны в районе головы и тела.

Спас девочку подросток, проходивший мимо и вызвавший ей скорую помощь. Состояние ребенка оценили как средней степени тяжести. По факту инцидента возбудили уголовное дело.