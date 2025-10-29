29 октября, 15:35Происшествия
Двухмесячный мальчик погиб после нападения собаки в Подмосковье
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новорожденный ребенок погиб в результате нападения собаки в Подмосковье. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Правоохранители возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 26 октября на территории частного дома, расположенного в поселке Трехгорка. На мальчика напала собака породы аляскинский маламут, после чего он скончался от полученных ран.
Следователи и криминалисты проводят следственные действия, которые позволят выявить причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка. Сообщалось, что собака породы бультерьер находилась на улице без намордника и поводка. Она напала на мальчика, после чего хозяин скрылся. Пострадавшему оказали помощь прохожие.
