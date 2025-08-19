В Иркутской области домашняя собака насмерть загрызла хозяина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Домашняя собака насмерть загрызла 64-летнего мужчину в Иркутской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 17 августа во дворе частного дома, который находится в поселке Тельма Усольского района. По данным ведомства, собака напала на мужчину в тот момент, когда тот наливал воду в миску. Отогнали животное от потерпевшего его мать и брат, которые стали очевидцами случившегося.

В результате ЧП мужчине понадобилась медицинская помощь. Однако он умер в больнице. Также ранения получила 88-летняя женщина. Пса после произошедшего пришлось убить.

По факту произошедшего организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники регионального СК уже проводят необходимые мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее дело о хулиганстве было возбуждено после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО. По данным столичной прокуратуры, мужчина натравил пса на женщину без имеющейся на то причины. В результате пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

