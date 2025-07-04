СК возбудил дело после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО

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Дело о хулиганстве возбуждено после нападения бойцовских собак на людей в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в дачном кооперативе. По данным ведомства, мужчина натравил пса на женщину без имеющейся на то причины. В результате пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Следователи возбудили дело по требованию прокуратуры ТиНАО. Расследование дела, а также выяснение всех обстоятельств проконтролирует ведомство.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела после нападения крупной собаки на ребенка в Шатуре. Выполнение данного поручения проконтролирует центральный аппарат СК РФ.

По предварительным данным, алабай вырвался с частного участка, расположенного на Пионерской улице. В этот момент мимо на велосипеде ехал мальчик. Пес напал на него, повалив на землю. Спасти ребенка от алабая смогли прохожие. По данным СМИ, мальчик не получил серьезных травм.

