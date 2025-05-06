Бродячая собака напала на восьмилетнего мальчика в Омске

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Бездомная собака напала на восьмилетнего ребенка в Омске. Об этом сообщает RT со ссылкой на мать мальчика Анну.

Инцидент произошел 5 мая в частном секторе. По словам женщины, ее сын играл с другими детьми. В этот момент собака укусила мальчика за лицо. Мать пострадавшего уточнила, что раны были глубокие, практически до артерии. В связи с этим ребенку наложили два шва.

"Собака чипированная, крупная, ее все знают, даже кличка есть – Боня", – добавила женщина, заявив, что ранее это животное напало на ее дочь, вцепившись в куртку девочки.

Мать пострадавшего пояснила, что такие инциденты происходят по причине того, что рядом находится приют для животных, сотрудники которого якобы выпускают на улицу непристроенных собак.

Региональные следователи уже приступили к расследованию данного дела. Они проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее следователи начали проверку после нападения кавказской овчарки на мужчину в парке Москвы. По данным СМИ, собака набросилась на 40-летнего гражданина и порвала ему руку.

Свидетели уточнили, что хозяйка пса не пыталась остановить его, а мужчине пришлось перелезать через забор, чтобы убежать от собаки. Пострадавший после случившегося обратился к полицейским, а затем его доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

