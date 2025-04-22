Пострадавшему от нападения хаски в Сочи ребенку разрешили выходить на улицу

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Врачи разрешили ребенку, который пострадал от нападения собак в Сочи, гулять на улице. Об этом рассказал телеканалу "360" отец мальчика.

По его словам, лечение ребенка продолжается в рамках утвержденного плана. Мальчику 23 апреля снимут швы, так как все лоскуты кожи прижились, а слизистая носа постепенно восстанавливается.

Затем, как отмечает мужчина, сыну снимут трахеостомы, чтобы он смог самостоятельно дышать. Далее мальчик в течение месяца будет проходить реабилитацию, а следом будет готовиться к пластике верхней губы. Для этого понадобится несколько операций, отметил отец ребенка.

Хаски напали на 9-летнего мальчика в Сочи в конце февраля. Тогда он шел из школы домой. Спасли ребенка прохожие. Отец пострадавшего рассказывал, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

Первую операцию ребенку сделали в краснодарской больнице. После он был переведен в РДКБ Минздрава России, где ему провели первый этап реконструктивно-пластической операции. Врачам удалось пришить верхнюю губу и щеки.

Хозяина хаски, которые напали на ребенка, задержали. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

