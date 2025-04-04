Пострадавший от нападения собак в Сочи мальчик пошел на поправку

Фото: телеграм-канал 360.ru

Мальчик, пострадавший в результате нападения собак в Сочи, идет на поправку. Об этом сообщает телеканал "360", который получил комментарий отца ребенка, а также первый снимок после операции.

На фото, которое было предоставлено изданию, видно, как мальчик сидит на кровати в палате и собирает конструктор. При этом в области шеи у ребенка проведен питательный зонд, а на голове заметны шрамы после хирургического вмешательства.

"Чувствует себя хорошо. Капельницы убрали, все уколы убрали", – рассказал отец мальчика.

Сейчас, по его словам, они ждут результатов анализов. Затем, как заявляет мужчина, врачи на следующей неделе будут решать о проведении еще одной операции.

Нападение на 9-летнего мальчика произошло в Сочи в конце февраля. В тот момент ребенок шел домой из школы. От псов его спасли прохожие. Отец пострадавшего рассказывал, что хаски съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В краснодарской больнице ребенку провели операцию, а затем его доставили в РДКБ Минздрава России. Там ребенку провели первый этап реконструктивно-пластической операции, в рамках которой врачам удалось пришить пострадавшему верхнюю губу и щеки.

Хозяина собак, которые напали на мальчика, задержали. Он приезжал на участок к хаски раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, как выяснили СМИ, перед этим инцидентом мужчина не появлялся на территории СНТ около 10 дней из-за непогоды.

Хозяину хаски предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

