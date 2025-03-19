Пострадавшему от укусов собак мальчику в Сочи провели операцию

Фото: телеграм-канал "Краснодар | Телетайп"

Мальчику, который пострадал от нападения собак в Сочи, провели первый этап реконструктивно-пластической операции в Российской детской клинической больнице (РДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца пострадавшего Валентина Королева.

Мужчина рассказал, что операция длилась около 14 часов.

"Сын в реанимации, восстанавливается, должен спасть отек. Операция длилась долго потому, что у сына были сильно повреждены нервные окончания. Это восстанавливалось, пришивали лоскут", – рассказал Королев.

Ранее в РДКБ заявляли, что состояние мальчика улучшилось. Врач Дмитрий Прометной отметил, что у ребенка восстановились сознание и самостоятельное дыхание.

Хаски напали на ребенка в Сочи 26 февраля, когда он шел домой из школы. Мальчика от животных спасли прохожие. После произошедшего отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В краснодарской больнице пострадавшему сделали операцию, после чего его доставили в РДКБ, где его ждет многоэтапное лечение, включающее комбинированную пластику центральной зоны лица.

Хозяина напавших собак задержали. Он приезжал на участок к хаски раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, как писали СМИ, в этот раз он не приезжал около 10 дней из-за непогоды.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.