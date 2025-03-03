Хирург-трансплантолог рассказал о сложностях лечения мальчика после нападения собак в Сочи

Московские врачи приступили к лечению мальчика из Сочи, на которого напали две домашние хаски. Инцидент произошел 26 февраля, когда ребенок возвращался из школы.

Хирург-трансплантолог Алексей Дикарев отметил, что подобные травмы требуют участия консилиума врачей для выбора стратегии лечения. Особое внимание уделяется тому, чтобы реконструкция не нарушила рост органов и формирование внешности ребенка.

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