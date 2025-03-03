Отец пострадавшего от собак в Сочи мальчика приехал за ребенком в Москву

Отец пострадавшего от собак в Сочи мальчика приехал в Москву. Он рассказал, что его сына ждет долгое лечение, так как у него рваные раны лица и ноги. В Краснодаре ему оказали первую помощь, после чего спецбортом привезли в столицу.

Как сообщили в детской клинической больнице, ребенок находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам врачей, планируется комбинированная пластика центральной зоны лица.

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