03 марта, 01:15Происшествия
Отец пострадавшего от собак в Сочи мальчика приехал за ребенком в Москву
Отец пострадавшего от собак в Сочи мальчика приехал в Москву. Он рассказал, что его сына ждет долгое лечение, так как у него рваные раны лица и ноги. В Краснодаре ему оказали первую помощь, после чего спецбортом привезли в столицу.
Как сообщили в детской клинической больнице, ребенок находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам врачей, планируется комбинированная пластика центральной зоны лица.
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