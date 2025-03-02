Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, сообщили в МЧС России. Правоохранители выясняют, из-за чего произошел пожар.

Первые сообщения о пожаре в деревне Большое Буньково появились около 07:00 2 марта. Тогда площадь возгорания составляла 3,5 тысячи квадратных метров. Условиям быстрого распространения способствовало большое количество пластиковой продукции, а также наличие газовых баллонов и обрушения части здания. Всего на месте пожара были задействованы силы в составе 108 человек и 38 единиц техники.

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