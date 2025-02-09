Собянин рассказал, как в Москве развивается роботизированная хирургия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве активно развивается роботизированная хирургия. Так, в 2024 году столица приобрела 7 новых робот-ассистированных систем для ведущих клиник города, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом число роботических операций в сравнению с итогами 2023 года увеличилось вдвое и достигло 2,2 тысячи. Наиболее часто к ним прибегали в случае онкологии.

На данный момент с применением малоинвазивных методов проводится около 80% всех хирургических операций, подчеркнул мэр. Так, раньше для замены сердечного клапана, врачи должны были прибегнуть к серьезному хирургическому вмешательству, которое влекло за собой длительное восстановление. На сегодняшний день такие операции проводятся через небольшие разрезы, что помогает пациентам быстрее приходить в себя после них.

Вместе с тем за последние пять лет почти на треть выросло количество нейрохирургических операций. Так, в прошлом году медики провели около 21 тысячи сложных операций пациентам, у которых были патологии головного и спинного мозга и другие заболевания нервной системы.