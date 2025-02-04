Цифровая система для отслеживания предраковых состояний появится в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Цифровая система для отслеживания предраковых состояний и ведения граждан с хроническими заболеваниями появится в Москве. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова в беседе с ТАСС.

По ее словам, система для диспансерного наблюдения с внедрением искусственного интеллекта поможет предотвратить ухудшение состояния пациентов, а также вовремя проводить обследования или направлять к онкологу.

Кроме того, вице-мэр попросила граждан не игнорировать состояние здоровья. Она рассказала, что во время запуска эндоскопических центров специалисты трижды приглашали на обследования москвичей, у которых есть риск развития какого-либо заболевания.

"Предлагали пройти процедуры в комфортных условиях, под седацией и совершенно бесплатно. Писали, звонили, но почти 20% пациентов отказались пройти обследование", – обратила внимание она.

Даже в случаях подозрения на онкологическое заболевание люди часто проявляют безразличие к своему здоровью, подчеркнула Ракова. Так, около 50% пациентов отказываются от помощи специалистов в области онкологии в тех случаях, когда они знают о подозрении на это заболевание.

Заммэра посоветовала относится к себе и близким внимательнее, а также не заниматься самодиагностикой или самолечением. Она рекомендовала при проявлении признаков онкологии обращаться к специалистам и отзываться на приглашения медучреждений на прохождение обследования.

Между тем выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях в Москве выросла почти до 68%. В городе работает система комплексной помощи, которая была создана одновременно с внедрением нового стандарта в 2019 году. Она предполагает эффективное прохождение всех этапов лечения.

На сегодняшний день пациенты с данными заболеваниями могут получить медицинскую помощь на базе пяти якорных онкостационаров города, в которых работают около тысячи специалистов, отметила Ракова.